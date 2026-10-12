В Зарайске открыли выставку о морском разведчике Викторе Леонове

Выставка «Сильный духом. Воспоминания разведчика» работает в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике до 29 ноября. Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике в Зарайске работает выставка «Сильный духом. Воспоминания разведчика». Она приурочена к 110-летию со дня рождения Виктора Николаевича Леонова — дважды Героя Советского Союза, командира отрядов особого назначения Северного и Тихоокеанского флотов.

Экспозиция построена как путешествие по воспоминаниям Леонова и раскрывает его не только как командира, но и как творческого человека. Она начинается с рабочего стола, за которым он создавал книги «Лицом к лицу», «Готовься к подвигу сегодня», стихи и неопубликованные рукописи. На выставке также представлены редкие архивные фотографии, документы и уникальные экспонаты.

Во время Великой Отечественной войны отряд особого назначения разведотдела штаба Северного флота под командованием Леонова отличался нестандартной тактикой и высокой эффективностью. Рейды и точные удары разведчиков неоднократно срывали планы противника. Бойцов называли «черными дьяволами», а командира — «полярным Лисом». Его боевой опыт впоследствии лег в основу традиций советского морского спецназа.

В послевоенные годы Леонов осуществил мечту юности и занялся писательской деятельностью. Он опубликовал воспоминания о боевых буднях и рассказы о соратниках-разведчиках; отдельные публикации вышли при его жизни.

Выставка продлится до 29 ноября. Возрастная маркировка — 0+. Подробности — на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.