Получит 15 тыс руб: 7-летняя девочка выиграла суд у кузбасских чиновников

Семилетняя школьница получит компенсацию морального вреда после укуса бродячей собаки в Мариинске. Суд обязал администрацию выплатить ей 15 тысяч рублей, сообщает vse42.ru .

Нападение произошло в конце марта 2026 года. Девочка возвращалась домой из школы, когда у продуктового магазина в центре Мариинска на нее набросилась черная собака с желтым чипом на ухе. Она укусила ребенка за ногу. В тот же день мать отвела дочь к травматологу, который диагностировал открытую рану ноги.

«При этом до настоящего времени она испытывает страх перед собаками», — отметили в Мариинском городском суде.

Прокурор потребовал от администрации Мариинского округа компенсировать моральный вред. Власти возражали: за отлов отвечает управление жилищно-коммунального хозяйства, которое уже заключило соответствующий контракт. Суд указал, что полномочия по обращению с бездомными животными лежат на местной власти. Передача этих полномочий не освобождает муниципалитет от ответственности.

Администрация обжаловала решение Мариинского городского суда, но в минувший четверг апелляция оставила его в силе. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

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