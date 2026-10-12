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Сейсмолог предупредил о возможных повторных подземных толчках в Кузбассе

После землетрясения 10 октября в Кемеровской области возможны повторные подземные толчки в течение недели. Об этом предупредил сейсмолог Константин Рябинкин, сообщает vse42.ru .

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кузбассе 10 октября. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселевска.

В комментарии 5-tv.ru сейсмолог Константин Рябинкин объяснил, что после первого серьезного землетрясения вероятность новых сейсмических событий остается повышенной несколько дней.

«После появления первого серьезного землетрясения есть на протяжении недели повышенная вероятность того, что произойдут последующие толчки. И сейчас сейсмологи, которые отвечают непосредственно за тот район, ведут активный усиленный мониторинг», — отметил специалист.

Подземные колебания продолжались всего несколько секунд, но вызвали тревогу у жителей региона.

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