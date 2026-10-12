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Жуткое ДТП в Кузбассе: скорая перевернулась после столкновения с «китайцем»

Происшествия

В Белове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой и опрокинулся. Четыре человека пострадали, сообщает vse42.ru.

Авария произошла в воскресенье, 11 октября, около 20:30 на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. По данным областного МВД, скорая ехала на вызов. Пациентов в машине не было.

«Предварительно установлено, что на перекрестке произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который ехал на вызов с включенными световыми спецсигналами на запрещающий сигнал светофора, и иномарки Lifan», — сказали в полиции.

Травмы получили два фельдшера, водитель скорой и водитель Lifan. Очевидцы сообщили в соцсетях, что у всех пострадавших травмы нетяжелые. Полиция уточняет обстоятельства аварии, чтобы определить виновника.

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