Жуткое ДТП в Кузбассе: скорая перевернулась после столкновения с «китайцем»

В Белове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой и опрокинулся. Четыре человека пострадали, сообщает vse42.ru .

Авария произошла в воскресенье, 11 октября, около 20:30 на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. По данным областного МВД, скорая ехала на вызов. Пациентов в машине не было.

«Предварительно установлено, что на перекрестке произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который ехал на вызов с включенными световыми спецсигналами на запрещающий сигнал светофора, и иномарки Lifan», — сказали в полиции.

Травмы получили два фельдшера, водитель скорой и водитель Lifan. Очевидцы сообщили в соцсетях, что у всех пострадавших травмы нетяжелые. Полиция уточняет обстоятельства аварии, чтобы определить виновника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.