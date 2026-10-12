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Пьяный парень травмировался, когда пытался пролезть под поездом в Приморье

На железнодорожной станции Кузнецово в Приморском крае грузовым поездом травмирован 25-летний молодой человек, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 11 октября в районе 18 часов по местному времени. Предварительно, молодой человек был пьян и пытался перелезть через ж/д пути под подвижным составом.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь.

Обстоятельства инцидента на железной дороге устанавливаются.

Находкинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, в ходе также дадут оценку действиям локомотивной бригады.

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