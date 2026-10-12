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Уиткофф и Кушнер не отменяли намерение прилететь в Россию

Политика

Фото - © РИА Новости

Переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли своего намерения посетить РФ, но они приедут с четким пониманием позиции Украины, сообщает ТАСС.

«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с четким пониманием этой позиции», — сказал источник.

По его словам, при уточнении, может ли визит состояться в течение ближайших двух недель, «все опции на столе».

Ранее СМИ писали, что Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву, хотя планировали прибыть на этой неделе.

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