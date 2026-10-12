В Видном северный флигель усадьбы Тимохово приспособили для мероприятий

Северный флигель конного двора усадьбы Тимохово в Ленинском округе отреставрировали и приспособили к современному использованию. Он стал пространством для праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

В северном флигеле конного двора усадьбы Тимохово отреставрировали кирпичную кладку и интерьеры, восстановили белокаменные элементы фасадов, устроили инженерные системы и провели огнебиозащиту деревянной подшивки крыши.

Усадьба Тимохово-Салазкино — редкий архитектурный ансамбль XIX века в черте Видного. Имение достигло расцвета в начале XIX века при Марии Семеновне Бахметьевой. К 1812 году здесь появились двухэтажный каменный главный дом и восемь одноэтажных жилых и хозяйственных флигелей. Территорию дополняли регулярный липовый парк и пейзажная часть с беседками.

Во второй половине XIX века усадьба перешла к купцу Ивану Матвеевичу Кононову. При нем обветшавший особняк разобрали, а на историческом фундаменте построили новый с башней-донжоном над парадным входом. Имение приобрело эклектичный облик. Парадный двор завершил дерновый круг диаметром около 70 метров с двумя рядами лип и вязом в центре. Тогда усадьба называлась Елизаветино и Авдотьино. В начале XX века она получила имя Салазкино по фамилии последних владельцев — купца Владимира Сергеевича Салазкина и его супруги Надежды Ивановны.

После революции 1917 года дворец национализировали. В 1920-х в главном доме открылся клуб, где выступала труппа театра Корша. Позднее здесь размещались пионерский лагерь и спортивные секции.

В 2002 году ансамбль получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Научная реставрация, начатая в 2017 году под контролем Главного управления культурного наследия Московской области, вернула ему исторический облик.

Сегодня во флигелях и служебных корпусах работают ремесленные мастерские, кафе и прокат спортивного инвентаря. Главное здание принимает торжественные события, включая свадебные церемонии.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.