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Пауэрбанк загорелся в багажном отсеке на рейсе IndiGo

Происшествия
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В самолете Airbus A321neo рейса Дели — Ченнаи произошло ЧП, пауэрбанк загорелся в багажном отсеке, сообщает Baza.

Лайнер принадлежит авиакомпании IndiGo.

Один из пассажиров пронес в ручной клади на рейс портативную зарядку. Он положил ее в багажную полку в салоне. Во время полета пауэрбанк загорелся.

Огонь быстро охватил багажный отсек, но его оперативно потушили бортовым огнетушителем. Несмотря на это, командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром. Борт сел в Хайдарабаде.

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