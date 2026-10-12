Пауэрбанк загорелся в багажном отсеке на рейсе IndiGo

Лайнер принадлежит авиакомпании IndiGo.

Один из пассажиров пронес в ручной клади на рейс портативную зарядку. Он положил ее в багажную полку в салоне. Во время полета пауэрбанк загорелся.

Огонь быстро охватил багажный отсек, но его оперативно потушили бортовым огнетушителем. Несмотря на это, командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром. Борт сел в Хайдарабаде.

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