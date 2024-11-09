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Актеры Гир и Хэнкс сдержали слово и сбежали из США после победы Трампа

Американские звезды Ричард Гир и Том Хэнкс публично пообещали во время предвыборной компании кандидата в президенты США Камалы Харрис, что покинут США, если победит Дональд Трамп. После того как Трамп стал избранным президентом Америки, актеры сдержали слово и покинули Штаты, пишет Mash .

Ричард Гир тайно покинул Америку. Он успел продать дом за 11 млн долларов и уехал в неизвестном направлении. Том Хэнкс написал публично письмо, в котором сообщил, что когда увидел результаты выборов, сказал себе: «Беги, Форрест, беги».

Он пообещал поклонникам вернуться в США, когда президентом станет телеведущая Опра Уинфри — ред.).

Вместе с Хэнксом и Гири США обещали покинуть Леди Гага, Барбра Стрейзанд, Роберт де Ниро, Тейлор Свифт и Джулия Робертс. Все они ждали победы Харрис.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах США, Дональд Трамп заручился поддержкой миллионера Илона Маска. Предприниматель даже поучаствовал в телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.