AFP: Макрон, Стармер и Мерц проведут онлайн-заседание «коалиции желающих»

Лидеры Франции, Великобритании и Германии проведут онлайн-встречу «коалиции желающих», главной темой которой станет украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Осведомленный источник в Елисейском дворце заявил, что 17 августа состоится очередное заседание так называемой «коалиции желающих». Видеоконференция с участием президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца запланирована на 16:00 по московскому времени.

Ранее французский лидер уже упоминал о подготовке встречи после российско-американского саммита, однако конкретные сроки тогда не назывались.

Также ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза подписали совместно составленный документ, в котором говорится, что готовы участвовать в организации трехстороннего саммита с участием России, США и Украины. Однако Европа продолжит оказывать на Москву санкционное давление, пока на Украине не будет достигнут устойчивый долгосрочный мир.