ЕС готов подключиться к организации саммита между РФ, США и Украиной

Совместное заявление Евросоюза о готовности работать вместе с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским над организацией саммита между Россией, Америкой и Украиной подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Евросовета Антониу Кошта, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК .

«По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы», — говорится в заявлении, подписанном европейскими лидерами.

При этом в документе говорится, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности и право сотрудничать с другими странами без каких-либо ограничений. Также лидеры Евросоюза настаивают на том, что Украина должна иметь право вступить в Евросоюз и НАТО вне зависимости от мнения России.

Лидеры Евросоюза отметили, что продолжат работать над санкциями, которые будут оказывать давление на Москву до момента, пока на Украине не настанет справедливый и прочный мир.