Афганистан несет чудовищные потери в военном конфликте с Пакистаном
Пакистанская армия уничтожила 331 афганского военного
Фото - © РИА Новости
Количество погибших солдат Афганистана после обмена ударами с армией Пакистана увеличилось до 331. Около 500 человек ранены, рассказал министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х, сообщает РИА Новости.
Исламабад ликвидировал 104 блокпоста Афганистана. Также был установлен контроль над еще 22.
Пакистанские военные поразили около 163 единиц боевой техники афганцев. Среди нее также были танки. Еще Пакистан атаковал с воздуха 37 объектов Афганистана. Была задействована авиация.
26 февраля власти Афганистана рассказали, что атаковали Пакистан. Они сделали это в ответ на удары по провинциям Нангархар и Пактия.
