Афганистан несет чудовищные потери в военном конфликте с Пакистаном

сегодня в 09:29

Количество погибших солдат Афганистана после обмена ударами с армией Пакистана увеличилось до 331. Около 500 человек ранены, рассказал министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

Исламабад ликвидировал 104 блокпоста Афганистана. Также был установлен контроль над еще 22.

Пакистанские военные поразили около 163 единиц боевой техники афганцев. Среди нее также были танки. Еще Пакистан атаковал с воздуха 37 объектов Афганистана. Была задействована авиация.

26 февраля власти Афганистана рассказали, что атаковали Пакистан. Они сделали это в ответ на удары по провинциям Нангархар и Пактия.

