Афганистан начал серию атак на границе с Пакистаном

На границе с Пакистаном отмечается эскалация боевых действий. Предварительно известно, что силы Афганистана начали новую серию атак в ответ на действия пакистанского военного руководства вдоль демаркационной линии, пишет РИА Новости со ссылкой на Ariana News.

Столкновения вспыхнули в ряде районов провинции Хост. Ранее 27 февраля сообщалось об ударе по пакистанскому объекту ядерного назначения, повлекшем потери. Однако, по информации из российского дипломатического представительства, пакистанская сторона эти сведения не подтвердила.

Афганские власти заявили об успешных операциях своей авиации против военного лагеря, армейского кантона в Ноушере и базы Джамруд. В то же время пакистанский телеканал PTV сообщает о захвате своей армией нескольких вражеских постов и о «решающей победе».

Ночью 27 февраля вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию вдоль всей линии Дюранда, назвав ее ответом на пакистанские авиаудары. Исламабад, открыв ответный огонь, впоследствии охарактеризовал ситуацию как «открытую войну» с Кабулом. Обе стороны заявляют о значительных потерях в живой силе.

Конфликт между сторонами обострился еще в октябре прошлого года после серии терактов в Пакистане. Местные власти обвинили в них движение ТТП. Афганская сторона отрицает наличие баз боевиков на своей территории и считает борьбу с ними внутренним вопросом соседа. После недели взаимных обстрелов при посредничестве Катара и Турции было достигнуто соглашение о перемирии.

Эскалация конфликта между Афганистаном и Пакистаном вокруг линии Дюранда представляет собой серьезное региональное напряжение, имеющее исторические корни и сложные этнополитические аспекты. Однако для России эта конфликтная ситуация в силу ряда причин не является поводом для серьезной озабоченности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.