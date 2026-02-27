Чем грозит России конфликт Афганистана и Пакистана? Мнение политолога

Эскалация конфликта между Афганистаном и Пакистаном вокруг линии Дюранда представляет собой серьезное региональное напряжение, имеющее исторические корни и сложные этнополитические аспекты. Линия Дюранда, установленная в 1893 году, долгое время была источником разногласий между двумя соседними странами. Однако для России эта конфликтная ситуация в силу ряда причин не является поводом для серьезной озабоченности, рассказал РИАМО Кирилл Котов, политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области.

«Во-первых, Россия поддерживает добрые отношения как с Пакистаном, так и с Афганистаном. Мы активно взаимодействуем с обоими государствами в рамках многосторонних платформ и развиваем двусторонние связи. Это позволяет России сохранять нейтралитет в конфликте и не ставить ни на одну из сторон в приоритет, что важно для поддержания долгосрочных стратегических интересов в регионе», — заявил Котов.

Во-вторых, торговые пути через Афганистан и Пакистан не имеют критического значения для российских экономических интересов, подчеркнул эксперт. Большая часть нашего товарооборота проходит по другим маршрутам, таким как Северный и Южный транспортные коридоры. Кроме того, объемы торговли с Афганистаном и Пакистаном не настолько велики, чтобы нарушение логистики оказало существенное влияние на российскую экономику. Альтернативные маршруты и международные торговые соглашения обеспечивают необходимую гибкость в логистике.

«Туризм также не является уязвимой сферой. Россияне предпочитают отдыхать в более стабильных и популярных направлениях, таких как Турция или Египет. Поэтому уменьшение потока туристов в Афганистан и Пакистан не приведет к значительным потерям для соответствующей отрасли», — заключил политолог.

