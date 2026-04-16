В Электростали начали отделку в спортшколе «Электросталь»

В Электростали продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» на улице Красной, 36. Строители приступили к отделочным и общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании 1958 года постройки общей площадью 608,5 кв. м. В настоящее время подрядчик выполняет отделочные и общестроительные работы. Объект обновляют комплексно с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.