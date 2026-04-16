В Серпухове обсудили развитие агроклассов

Пленарная сессия «Агроклассы: траектория успеха в федеральном проекте «Кадры в АПК» прошла 14 апреля в Губернском колледже Серпухова. Представители власти, науки, бизнеса и образования обсудили подготовку кадров для сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники встречи рассмотрели развитие агроклассов как часть непрерывной образовательной модели «Школа — колледж или вуз — предприятие». По их мнению, такая траектория позволяет готовить специалистов, осознанно выбирающих работу в агропромышленном комплексе, который испытывает потребность в молодых кадрах.

Директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков подчеркнул, что учебное заведение остается площадкой для внедрения инноваций.

«Создание агроклассов — это инвестиция в продовольственную безопасность и процветание родного края», — отметил он.

О мерах поддержки и законодательных инициативах в сфере профориентации рассказала член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Минсельхоза РФ Эдгар Гамбарян обозначил роль агроклассов в развитии сельских территорий. Представители муниципалитета и бизнеса — генеральный директор «Большой Серпухов» Григорий Рыгалов и заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева — отметили значение проекта для экономики округа. Научный блок представил директор Пущинского филиала РОСБИОТЕХ Сергей Корнилов.

Работодатели подтвердили готовность принимать студентов на практику и формировать кадровый резерв. Об этом заявили представители питомника «Южный» и агрокомплекса «Спасский». Школьники из нескольких образовательных учреждений округа представили результаты работы агроклассов и показали, что современное сельское хозяйство связано с высокими технологиями и цифровыми решениями.

По итогам сессии комитет образования, Губернский колледж и Пущинский филиал РОСБИОТЕХ подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает синхронизацию образовательных программ с потребностями рынка и создание условий для дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.