В Клину начали проверку школьных лагерей к лету

Проверка готовности пришкольных лагерей к летней оздоровительной кампании стартовала 15 апреля в городском округе Клин. Комиссия уже посетила три образовательных учреждения и оценила условия безопасности и организации отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специальная комиссия проверила гимназию имени Василия Татищева, гимназию имени Константина Ушинского и лицей имени Дмитрия Менделеева. В состав комиссии вошли сотрудники Росгвардии и ОМВД, Клинской больницы, администрации и управления образования.

Специалисты осмотрели пищеблоки, медицинские кабинеты и оборудование, спортзалы, учебные классы и посты охраны. Также они проверили территорию школ, состояние ограждений и освещение. Особое внимание уделили вопросам безопасности во время летних смен.

«Благодаря комиссии мы обратили внимание на состояние кабинетов, подготовку медицинского кабинета и оборудования, а также на обеспечение безопасности и охраны учреждения во время летних смен», — рассказала директор гимназии имени В. Н. Татищева Марина Поспелова.

В 2026 году в округе будут работать 32 лагеря. Предусмотрены две смены: с 1 по 30 июня и с 1 по 29 июля. Около 2000 школьников смогут провести часть каникул в пришкольных лагерях.

«В прошлом году мне очень понравилось. Мы проходили квесты, посещали кино, много гуляли и играли. И там очень вкусно кормили. Я жду, что в этом году снова будет весело», — поделилась ученица 4 «В» класса лицея имени Д. И. Менделеева Мария.

Проверки пришкольных лагерей в Клину проводят ежегодно перед началом летнего сезона, чтобы своевременно выявить недочеты и обеспечить безопасный отдых детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.