Помощника главы Чечни, секретаря безопасности республики Адама Кадырова наградили медалью памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале .

Отмечается, что награда вручена Адаму Кадырову «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины», отметил министр.

Под его руководством в регионе создаются условия для «уверенного развития и благополучия», отметил Дудаев.

К 18 годам Адам Кадыров успел получить целый ряд крупных наград — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден «Дуслык» (вторая по значимости награда Татарстана), орден за заслуги перед Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией и прочие.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил сына Адама с 18-летием и перечислил его достижения.

