Абрамович оспорит в суде требование передачи средств от продажи «Челси»

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался выполнить требование правительства Великобритании о передаче Украине средств от продажи клуба, сообщает The Times .

Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые остаются замороженными на связанных с бизнесменом счетах из-за санкций.

По данным издания, Абрамович привлек команду юристов и намерен оспаривать позицию Лондона в суде.

Ранее сообщалось, что передаче средств также препятствует продолжающийся судебный спор между бизнесменом и властями острова Джерси, где зарегистрирован благотворительный фонд, через который планировалось осуществить перевод.

