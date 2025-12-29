Абрамович оспорит в суде требование передачи средств от продажи «Челси»
Абрамович отказался передавать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси»
Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался выполнить требование правительства Великобритании о передаче Украине средств от продажи клуба, сообщает The Times.
Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые остаются замороженными на связанных с бизнесменом счетах из-за санкций.
По данным издания, Абрамович привлек команду юристов и намерен оспаривать позицию Лондона в суде.
Ранее сообщалось, что передаче средств также препятствует продолжающийся судебный спор между бизнесменом и властями острова Джерси, где зарегистрирован благотворительный фонд, через который планировалось осуществить перевод.
