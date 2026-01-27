Абилов назвал неприемлемыми претензии Эстонии на Печорский район

Эстония предъявляет претензии к России по поводу Печорского района Псковского области, но они абсолютно неприемлемы. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, сообщает РИА Новости .

Осенью 2025 года глава МВД Эстонии Игорь Таро рассказал о «решении многолетней проблемы», которая возникла, когда он был еще журналистом: в паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, значился эстонским.

Абилов отметил, что Печорский район — это Псковская область, неотъемлемая часть РФ. А такие территориальные претензии Эстонии являются провокационными выпадами. Они абсолютно неприемлемы.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы из-за отсутствия ратификации соответствующих договоров.

В прошлом году Таро заявил о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией. По его словам, это произойдет в случае ухудшения условий пересечения.

