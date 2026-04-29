35 аппаратов УЗИ поставили в медучреждения Подмосковья с начала года

В больницы и поликлиники Подмосковья с начала года поступило 35 новых аппаратов ультразвуковой диагностики на сумму более 400 млн рублей. До конца года планируется поставить еще 80 единиц оборудования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинские учреждения Московской области продолжают поставлять современное оборудование, в том числе аппараты УЗИ. Их используют в гинекологии, кардиологии, урологии и других направлениях для своевременной диагностики заболеваний и контроля лечения.

«Современную диагностику невозможно представить без ультразвуковых исследований. Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях — это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения. С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 млн рублей, до конца года поступит еще 80», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование уже направили в Химкинскую, Щелковскую, Наро-Фоминскую, Истринскую, Люберецкую, Красногорскую и другие больницы, а также в перинатальные центры. Закупку провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.