В Мытищах начали строить два паркинга на 1 тыс машино-мест

В городском округе Мытищи приступили к строительству двух отдельно стоящих многоуровневых паркингов на 1 тыс. машино-мест. Работы ведутся на территории ЖК «Яуза Парк», завершить их планируют в конце 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Региональный Главгосстройнадзор получил извещения о начале строительства двух многоэтажных парковок. Каждый паркинг рассчитан на 500 автомобилей. Здания оборудуют лифтами и лестничными пролетами для удобства посетителей.

На первых этажах разместят шиномонтажные мастерские площадью более 100 кв. м каждая. Это позволит автовладельцам проводить сезонную замену шин непосредственно на территории парковок.

Сейчас застройщик выполняет подготовительные работы. В составе жилого комплекса «Яуза Парк» под надзором ведомства уже построены четыре дома, еще 10 многоквартирных домов находятся в стадии возведения. Также строятся детский сад на 225 мест и поликлиника на 235 посещений в смену. По генплану предусмотрены школа на 1170 учеников и второй детский сад на 350 мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.