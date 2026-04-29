Форум по развитию систем управления водным комплексом прошел в Красногорске

«Для нас экология, наши водные объекты: реки и озера — очень важны. Предыдущие годы нам показали, что есть куда стремиться и куда развиваться. Я считаю, что именно Виталием Владимировичем (Мосиным — ред.) у нас была создана новая система вешек, которая себя оправдала, мы прошли половодье. И мы внедрили цифровую платформу, которая стояла не только в министерстве экологии, что позволило нам оптимизироваться внутри себя и создать сервисы, которые работают», — сказал в ходе своего выступления вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Экс-министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что на форуме в Доме правительства Подмосковья собрались представители различных ведомств столичного региона.

«Мы с коллегами обсудили темы паводка, цифровых решений в области управления водным хозяйством, а также в области нормативного регулирования. Мы констатируем, что нам удалось предотвратить негативные сценарии в период паводков 2026 года. Мы проверили гидротехнические сооружения и их состояние, нам удалось создать электронную систему мониторинга состояния водных объектов и уровня паводковых вод. Все это в целом позволило спокойно, несмотря на большое количество осадков, выпавших в последние два месяца зимы, пройти паводковый период 2026 года», — сказал журналистам Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к паводкам заранее. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.

