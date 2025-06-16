Эстонский министр против ночного режима работы погранперехода с Россией

сегодня в 04:10

Эстония готова закрыть КПП «Нарва-1» из-за очередей на границе с Россией

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией в случае ухудшения условий пересечения, сообщает Lenta.ru .

По его словам, нынешние задержки связаны с украинским конфликтом и рекомендациями Таллина гражданам ограничить поездки в РФ.

«Если очереди станут слишком длинными, мы рассмотрим этот вариант», — пояснил министр в интервью ERR.

Таро категорически отверг идею возобновления работы пешеходного перехода «Нарва-2» или круглосуточного режима на основном КПП.

«Ночное открытие потребует перераспределения ресурсов, что ухудшит ситуацию днём», — подчеркнул он.

Параллельно Эстония усиливает пограничный контроль — после прекращения в мае переговоров с Москвой о навигационных буях на реке Нарва, власти увеличивают число речных патрулей.

На фоне обострения отношений с Россией Таллин последовательно ужесточает пограничный режим. Власти объясняют эти меры «гибридными угрозами», но местные бизнесмены жалуются на падение товарооборота. «Каждый новый запрет бьёт по карману приграничных жителей», — констатирует глава Нарвской торговой палаты.