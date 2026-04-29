В Люберцах построят детский сад на 200 мест

Детский сад на 200 мест построят в поселке Жилино-1 городского округа Люберцы на 1 км Быковского шоссе. Мособлархитектура согласовала архитектурный облик двухэтажного здания, которое войдет в состав новой квартальной застройки, сообщает пресс-служба ведомства.

Дошкольное учреждение разместится в двухэтажном здании площадью почти 4 тыс. кв. м. В подвале оборудуют технические и служебно-бытовые помещения для сотрудников. На 1 этаже предусмотрены группы для детей младшего и среднего возраста, медпункт, пищеблок и кабинеты для дополнительных занятий. На 2 этаже разместят помещения для старших и подготовительных групп, а также музыкальный и спортивный залы.

«Детский сад станет частью будущей жилой застройки. Пространства спроектированы с учетом современных требований к образовательной среде», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Архитектурная концепция вдохновлена природным окружением — рядом находятся дачный поселок, ручей Кобыленка и березовая роща. Зеленые фасадные панели с перфорацией в виде листьев обрамляют светопрозрачные конструкции, а красные акценты на кровле отсылают к образу земляничной поляны. Перед зданием обустроят событийную площадь с арт-объектом и фонтаном, игровые зоны для разных возрастов, физкультурную площадку, теплицу и огороды для детских занятий. Проектировщиком и застройщиком выступает девелоперская компания «Брусника».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.