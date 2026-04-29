«Б****!»: в Харькове на парковке торгового центра взорвалось авто с боеприпасами

Военный пикап взорвался на парковке торгового центра в Харькове

На парковке торгового центра в Харькове взорвался военный пикап. После основного взрыва раздались повторные детонации. Момент происшествия попал на видео, сообщает РЕН ТВ .

Автор ролика успел запечатлеть момент перед повторной детонацией. На кадры попал горящий автомобиль. После взрыва находящиеся рядом люди начали кричать.

«Б****! Мамочка», — прокричала, затем заплакала девушка за кадром.

Сообщается, что причиной взрыва могло стать срабатывание боеприпасов, которые, вероятно, находились в автомобиле. Украинские СМИ оперативно распространили информацию о происшествии.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из густонаселенных районов города. Посетители торгового центра и очевидцы услышали громкие хлопки, после чего началась паника. На место прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию и приступили к выяснению обстоятельств.

Информация о пострадавших пока уточняется. Сообщается, что взрывная волна могла повредить припаркованные рядом автомобили и фасад здания торгового центра.

