«Б****!»: в Харькове на парковке торгового центра взорвалось авто с боеприпасами
На парковке торгового центра в Харькове взорвался военный пикап. После основного взрыва раздались повторные детонации. Момент происшествия попал на видео, сообщает РЕН ТВ.
Автор ролика успел запечатлеть момент перед повторной детонацией. На кадры попал горящий автомобиль. После взрыва находящиеся рядом люди начали кричать.
«Б****! Мамочка», — прокричала, затем заплакала девушка за кадром.
Сообщается, что причиной взрыва могло стать срабатывание боеприпасов, которые, вероятно, находились в автомобиле. Украинские СМИ оперативно распространили информацию о происшествии.
По предварительным данным, инцидент произошел в одном из густонаселенных районов города. Посетители торгового центра и очевидцы услышали громкие хлопки, после чего началась паника. На место прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию и приступили к выяснению обстоятельств.
Информация о пострадавших пока уточняется. Сообщается, что взрывная волна могла повредить припаркованные рядом автомобили и фасад здания торгового центра.
