Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына вернуть Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что перед смертью возьмет с сына клятву. По его словам, территории должны вернуть либо сын, либо внук.

При этом, по официальной информации, у Залужного нет сыновей. Политик воспитывает двух дочерей. Эта деталь делает его обещание странным.

В Кремле ранее заявляли, что пауза в переговорах по Украине связана с занятостью США на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что трехсторонние переговоры продолжатся после согласования графиков.

Песков также призвал украинского президента Владимира Зеленского принять решение о выводе войск из Донбасса. По его словам, украинская армия должна покинуть территорию ДНР.

