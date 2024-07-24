ABC News: дебаты Трампа и Харрис проведут 10 сентября

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Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоятся 10 сентября. Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на телеканал ABC News, сообщает «Лента.ру».

По словам авторов материала, Трамп не хотел дебатов на данном канале и рассчитывал, что площадкой станет консервативный Fox News. Однако кандидат согласился и на площадку идеологических оппонентов.

Кроме того, Трамп добавил, что готов провести не одни дебаты.

Согласно опросу издания «ФедералПресс», интерес жителей России к предвыборной кампании в США остается на высоком уровне. Чаще всего респонденты надеются на победу республиканца и экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.