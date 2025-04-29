Звезды «Золотого Граммофона» проведут праздничные концерты к 1 Мая

2 мая в 22:30 в эфире покажут телеверсию XXIX церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», а 4 мая в 22:45 — уникальный концерт лауреатов этой премии. Лучшие хиты и топовые исполнители подарят зрителям по-настоящему праздничную атмосферу, сообщили организаторы мероприятия — НТВ и «Русское Радио».

Эти шоу на НТВ — необычные: они собрали победителей престижной музыкальной премии из разных лет.

2 мая самые известные и любимые артисты исполнят для миллионов зрителей главные песни 2024 года. Среди них — Лариса Долина, Дима Билан, Алсу, Слава, Ирина Дубцова, Артур Пирожков и Хабиб, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Ханна и многие другие, кого выбрала многомиллионная аудитория «Русского Радио».

4 мая зрителей ждёт концерт с участием лауреатов разных лет. Это шоу состоялось весной в Санкт-Петербурге и превратилось в настоящее музыкальное путешествие по истории страны.

На сцене выступили как признанные мастера, так и новые таланты — ведь «Золотой Граммофон» может получить любой артист, независимо от статуса, если его песня покорила сердца слушателей радио. В этот вечер зрители увидят Artik&Asti, Ларису Долину, Артура Пирожкова, Хабиба, Дениса Клявера, Ирину Дубцову, группу «Земляне» и других звезд.