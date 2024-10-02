Звезды призвали лишить Пугачеву и Галкина* российского имущества

Рыбин и Сенчукова выступили за лишение Галкина* и Пугачевой имущества в РФ

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова, в интервью Игорю Кольке на проекте «Так сказать» заявили о необходимости лишить доходов и имущества Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, сообщает «Абзац» .

Артисты удивлены антироссийскими взглядами Галкина*. Они отметили, что его отец и брат — военные.

В Швейцарии, Израиле, США и на Кипре у Пугачевой и Галкина* огромные счета и недвижимость, уверен Рыбин и его супруга. И размеры их имущества в России — ничто по сравнению с тем, что у скандальной четы есть за границей.

«Раз они пуповину перерезали, и нам надо с нашей стороны тоже отрезать. Все. Нет их. Забыть про них. Никаких авторских (отчислений. — ред.)», — заявили артисты.

После начала специальной военной операции Галкин* и Пугачева открыто высказались против действий властей России, уехав из страны. Юморист на концертах за границей позволял себе русофобские высказывания, после чего был признан иноагентом на территории РФ.

«Для нас окончанием войны будет одно — наша победа. Поэтому ловить им (Галкину* и Пугачевой — ред.) здесь нечего», — заключили Рыбин и Сенчукова.

Алла Пугачева на данный момент не имеет статуса иноагента, несмотря на призывы общественников присвоить его ей и даже просьбу самой артистки внести ее в реестр.

Рыбин и Сенчукова поддерживают проведение СВО на Украине, выступают перед военнослужащими России и жителями освобожденных территорий.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.