Звезду «Аншлага» Юрия Гальцева разыскивают приставы за полуторамиллионный долг

Компания известного комика Юрия Гальцева задолжала 1,5 млн рублей. Звезда «Аншлага» почти год не платил за аренду помещения для арт-кафе в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT .

В 2022 году фирма Гальцева заключила договор о субаренде помещения с компанией «Сатурн ВМ» за 126 тыс. рублей в месяц. При этом пародист не платил аренду 9 месяцев, в результате чего накопился дол в 1,26 млн рублей, а также 376 тыс. рублей неустойки.

Представители компании «Сатурн ВМ» обратились с иском в суд и выиграли дело. Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение ликвидировать фирму Гальцева из-за недостоверного адреса в документах, хотя полуторамиллионный долг продолжает висеть.

При этом на самом Юрии Гальцеве в настоящее время числится задолженность в размере 77,5 тыс. рублей и штраф 5 тыс. рублей за неуплату налогов.

Ранее стало известно, что звезда UFC Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионные долги перед налоговой. Долг бойца смешанных единоборств составлял 302 млн рублей.