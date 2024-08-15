Звезда UFC Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионные долги перед налоговой

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов погасил все многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает SHOT .

Бывший боец смешанных единоборств выплатил налоговой все 302 млн рублей.

В июле судебные приставы заблокировали все счета и арестовали имущество Нурмагомедова. Арест наложили на семейный дом в Дагестане и роскошный автопарк бойца. В отношении чемпиона открыли исполнительное производство.

Ранее ФНС приняла решение заблокировать счета компании, принадлежащей солисту группы Uma2rman Владимиру Кристовскому. Артист задолжал налоговой 390 тыс. рублей.