Счета компании солиста Uma2rman заблокировали из-за долга перед ФНС
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ФНС приняла решение заблокировать счета компании, принадлежащей солисту группы Uma2rman Владимиру Кристовскому, за долги, сообщает SHOT.
Певец в 2022 году учредил ООО «Ума» в рамках подготовки к открытию кафе. Позднее музыкант передумал заниматься ресторанным бизнесом, но компанию решил не закрывать.
В результате налоговая вовремя не получила декларацию, насчитала 390 тыс. рублей долга и заблокировала счета фирмы.
Сам 48-летний исполнитель сейчас гастролирует по России и больше не планирует ввязываться в рестобизнес.
Ранее Кристовского через суд пытались заставить вернуть долг в размере 14 тыс. рублей за корпоративную связь в несуществующем кафе.