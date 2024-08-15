Счета компании солиста Uma2rman заблокировали из-за долга перед ФНС

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Певец в 2022 году учредил ООО «Ума» в рамках подготовки к открытию кафе. Позднее музыкант передумал заниматься ресторанным бизнесом, но компанию решил не закрывать.

В результате налоговая вовремя не получила декларацию, насчитала 390 тыс. рублей долга и заблокировала счета фирмы.

Сам 48-летний исполнитель сейчас гастролирует по России и больше не планирует ввязываться в рестобизнес.

Ранее Кристовского через суд пытались заставить вернуть долг в размере 14 тыс. рублей за корпоративную связь в несуществующем кафе.