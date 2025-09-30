Звезда советской комедии «Три плюс два» Нилов умер за два дня до 89-летия

Умер советский и российский актер Геннадий Нилов, особо известный по роли Сундукова в комедии «Три плюс два». Через два дня артисту должно было исполниться 89 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Нилова не стало 29 сентября. Прощание с актером театра и кино пройдет 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга.

Геннадия Петровича похоронят в Приозерске (Ленинградская область).

Нилов дебютировал в кино еще в детском возрасте, сыграв в массовке фильма «Подвиг разведчика». После этого, обучаясь в институте, он играл эпизодические роли. Слава пришла к актеру после игры в «Три плюс два».

«Светлая память!» — заявили в Союзе кинематографистов России.

Причина смерти артиста не озвучивается.

