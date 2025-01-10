Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приедет в Москву

6 февраля в прокат выходит новый фильм «Оставь это ветру» с Эрчел и Барышем Ардучем в главных ролях. В связи с этим актеры посетят российскую столицу.

Картина выходит в прокат при поддержке онлайн-кинотеатра «ИВИ». Съемки проходили в Стамбуле и на полуострове Чешме.

Сюжет фильма повествует о занятой бизнесвумен, которая знакомится с серфером. Мужчина живет одним днем и явно не похож на нее, однако им придется общаться, работая в одной компании.

Ранее Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ вручила награды лучшим деятелям киноискусства. Церемония собрала в Доме кино представителей отечественной кинематографии. Главным событием стало признание фильма Сергея Дебижева «Крест» лучшим.