Союз кинематографистов РФ признал фильм Сергея Дебижева «Крест» лучшим

Дебижев, получая награду, назвал кинематограф «оружием массового поражения» и отметил необходимость возвращения достижений советского кино на новом технологическом уровне, предупредив о влиянии нейросетей на анимацию и игровой кинематограф, возлагая надежды на документальное кино как «последний остров правды».

«Отечественный кинематограф поднялся на очень серьезные высоты», — сказал продюсер.

Фильм Владимира Грамматикова «Посмотри на меня!», повествующий о военном времени и матери, играющей на пианино для своих детей в товарном вагоне, получил сразу несколько наград, включая лучшую режиссуру, драматургию, актерскую работу Александры Урсуляк и лучшее визуальное решение.

Причем последнее поделили с фильмом «Лиссабон». Андрей Кончаловский, один из сценаристов картины, с иронией отметил, что, подобно итальянскому режиссеру, он просто «стареет» и рад возможности реализовывать истории, основанные на реальных событиях. Фильм «Посмотри на меня!» вышел в прокат и собрал более 66 тысяч долларов, его посмотрели более 20 тысяч зрителей.

Лучшим анимационным фильмом признали «Расцветшую зиму» Александра Бруньковского. Также отметили авторов киноведческих работ. Завершился вечер показом отреставрированного довоенного цветного мультфильма «Сказка о царе Салтане» сестер Брумберг, представленного киноведом Николаем Майоровым.