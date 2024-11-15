Звезда «Отчаянных домохозяек» уехала из США из-за победы Трампа

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория покинула США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Marie Claire.

Актриса дала интервью, в ходе которого рассказала о причинах своего решения уехать из страны. По словам звезды, она не захотела больше жить в «антиутопической» Америке.

Лонгория отметила, что в Лос-Анджелесе постепенно менялось, а после ковида жить в Соединенных Штатах для актрисы казалось и вовсе невыносимо. Также актриса, будучи демократкой, тяжело переживала победу республиканца Трампа на выборах президента США.

Она призналась, что до этого ни разу не была в настолько сильной депрессии. По словам актрисы, если Трамп выполнит все свои предвыборные обещания, то США станут «страшным местом».

Лонгория призналась, что сейчас для нее родными стали две страны — Испания и Мексика.

Ранее из США после победы Трампа сбежали американские звезды Ричард Гир и Том Хэнкс. Они также не согласны с политикой республиканца.