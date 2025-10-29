Зумеры в печали: в России могут начать продавать алкоголь с 21 года

Mash: в России могут начать продавать алкогольную продукцию с 21 года

Нововведение затронет всю страну. Авторы инициативы из Минздрава утверждают, что употребление алкоголя допустимо только с 21 года. В этом возрасте некоторые отделы мозга еще не полностью сформированы, поэтому даже небольшое количество спиртного может негативно сказаться на мышлении и социальных связях у молодежи.

Региональные думы продолжают обсуждать новый закон. Сегодня его поддержали в Рязанской области, а до этого — в нескольких других субъектах ЦФО.

По данным ряда ведомств (ВЦИОМ, Минздрав, Росстат), число пьющих россиян заметно сократилось. При этом поступления с акцизов растут, а объемы производства алкоголя заметно не падают. Почему так происходит, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.