Алкоголь в России: почему продажи не падают, хотя пьющих людей стало меньше

Почему продажи алкоголя в России не падают, хотя пьющих людей стало меньше

По данным ряда ведомств (ВЦИОМ, Минздрав, Росстат), число пьющих россиян заметно сократилось. При этом поступления с акцизов растут, а объемы производства алкоголя заметно не падают. Почему так происходит, РИАМО объяснили экономисты.

В России произошла поляризация потребления алкоголя

Согласно опросу ВЦИОМ, доля абстинентов (тех, кто вообще не потребляет спиртные напитки) в России практически сравнялась с долей потребителей алкоголя (48% и 52% соответственно), тогда как 20 лет назад последних было чуть ли не втрое больше, чем трезвенников (73% против 27%). При этом объемы продаж алкоголя за последние три года не показывают значительного спада: по данным ЕГАИС, за первые два квартала 2023 года продано 110 783 тысячи декалитров, за тот же период 2024-го — на 4 573 тысячи декалитров больше, за аналогичный период 2025-го — на 16 594 тысячи декалитров меньше, чем в 2024-м.

Прямая корреляция между снижением потребления алкоголя и объемами его продаж, безусловно, существует, но она нелинейна и опосредована множеством факторов, утверждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Швец.

«Рост доли абстинентов при стабильных объемах продаж свидетельствует о поляризации потребления: те, кто пьет, потребляют больше и/или переходят на более крепкий и дорогой алкоголь. Это классическая модель, наблюдаемая во многих странах при ужесточении регуляторной политики. Предложение осталось потому, что рынок адаптируется к изменению спроса: производители фокусируются не на количестве потребителей, а на объеме и маржинальности продаж для оставшейся аудитории», — объясняет эксперт.

Кроме того, статистика ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) фиксирует легальные оптовые продажи, которые могут включать формирование складских запасов и экспорт, что не отражает мгновенное фактическое потребление внутри страны, добавляет доцент Финансового университета.

Насколько эффективны ценовые механизмы регулирования потребления алкоголя

Повышение акцизов и минимальных цен — это высокоэффективный инструмент политики общественного здравоохранения, рекомендованный ВОЗ. Он работает по двум направлениям: снижает доступность алкоголя для уязвимых групп (молодежь, лица с низкими доходами) и увеличивает поступления в бюджет, которые могут быть направлены на здравоохранение. Однако здесь важен баланс, подчеркивает Швец.

«Слишком резкий рост цен может стимулировать развитие нелегального рынка, что сведет на нет все усилия и создаст дополнительные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции», — поясняет эксперт. По его словам, «сухой закон» исторически доказал свою неэффективность, приводя к росту самогоноварения, контрабанды и отравлений суррогатами.

Таким образом, постепенное и предсказуемое повышение акцизов в сочетании с жестким контролем за легальным рынком и борьбой с нелегальным производством является наиболее сбалансированным и эффективным подходом, считает Швец.

В чем причина падения продаж слабого алкоголя

Падение продаж слабоалкогольной продукции (пиво, коктейли) на 8 миллионов декалитров в первую очередь объясняется переключением потребительского спроса, считает доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Во-первых, рост акцизов часто нивелирует ценовое преимущество слабого алкоголя перед крепким. Во-вторых, это прямое следствие успеха мер общественного здравоохранения: слабый алкоголь часто является «входными воротами» для молодежи, а реализованные меры (запрет на рекламу, ограничение ночной продажи, пропаганда ЗОЖ) дают свой эффект именно в этой аудитории. Также мог сыграть свою роль тренд на снижение калорийности потребления, считает экономист.

Чем вызван рост поступлений от акцизов на алкоголь

Ощутимый прирост поступлений от акцизов на алкогольную продукцию (+8-10% год к году) формируется за счет совокупности двух ключевых факторов, объясняет Морковкин.

Первый — повышение ставок акцизов, которое дает прямой и запланированный эффект.

«Государство индексирует акцизы опережающими темпами, что даже при потенциальном снижении физических объемов продаж дает значительный финансовый результат», — указывает эксперт.

Второй — легализация рынка. Перевод теневого оборота в легальный (через систему ЕГАИС, маркировку, ужесточение контроля) означает, что все больший объем алкоголя продается по правилам и облагается акцизами. Таким образом, рост сборов происходит не только за счет увеличения номинальной ставки, но и за счет расширения налогооблагаемой базы, указывает экономист.

В России изменилась модель потребления алкоголя

Таким образом, противоречие данных ВЦИОМ, Минздрава и Росстата с показателями рынка — кажущееся, считают эксперты. Оно полностью укладывается в логику перехода к модели «В России стало меньше пьющих. А те, кто пьет, потребляют больше и/или переходят на более крепкий и дорогой алкоголь».

«Снижение потребления в пересчете на чистый спирт (по данным Минздрава) достигается за счет роста числа трезвенников и снижения интенсивности потребления у части населения. Стабильность физических объемов продаж объясняется консолидацией рынка вокруг лояльных потребителей, которые не прекратили потребление, а также ростом экспорта. Рост финансовых показателей (акцизы) является прямым следствием государственной политики: планового повышения акцизных ставок и успешного вытеснения нелегального сегмента», — резюмируют эксперты.