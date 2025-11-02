Зумерши расстаются со своими парнями из-за длинного тире в переписке

Представительницы поколения Z расстаются со своими парнями из-за использования знака препинания «—» в личных сообщениях. Девушки утверждают, что такой текст был сгенерирован искусственным интеллектом, сообщает Baza .

Зумерши считают, что парень не удосужился вникнуть в сообщение своей возлюбленной и решил воспользоваться нейросетью, чтобы получить идеальный ответ. Они полагают, что если бы молодой человек текст писал сам, то обязательно использовал бы короткий дефис.

Девушки запустили целый тренд на отказ от использования тире в соцсетях. В ответ на это парни стали записывать видеообращения, в которых утверждают, что сами пишут свои тексты и не видят ничего плохого в применении ИИ. По их мнению, это помогает избежать обострения конфликта во время переписки.

Ранее психолог рассказал, как зумеры изменили представление о мужском счастье. По словам эксперта, понятие мужского счастья в России претерпевает значительные изменения.

