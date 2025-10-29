Психолог рассказал, как зумеры изменили представление о мужском счастье

Психолог Дмитрий Чернышов сообщил, что представители поколения Z пересмотрели традиционные взгляды на мужское счастье, отдавая предпочтение глубоким отношениям и личному развитию, а не материальному успеху и полигамии, сообщает Газета.ru .

Психолог и HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов отметил, что понятие мужского счастья в России претерпевает значительные изменения. По его словам, если для миллениалов успех ассоциировался с карьерой, статусом и материальными благами, то зумеры все чаще стремятся к внутреннему благополучию и глубоким отношениям.

«Восприятие полигамности раньше считалось признаком мужской состоятельности. Наличие любовницы воспринималось как обязательный трофей, а идея одного доверительного союза высмеивалась», — пояснил Чернышов.

Эксперт подчеркнул, что новое поколение отказывается от навязанных обществом стереотипов о мужской силе и стойкости. По его словам, раньше мужчины скрывали эмоции и не позволяли себе проявлять слабость, что приводило к одиночеству и выгоранию.

Чернышов добавил, что для миллениалов счастье часто сводилось к материальному успеху и статусу, а поиск утешения происходил в деструктивных моделях поведения. Сейчас же зумеры делают выбор в пользу здоровья, спорта и качественной жизни, а также стремятся строить искренние отношения с одной партнершей.

«Эта трансформация ценностей ведет к фундаментальному изменению самого образа счастья», — заключил эксперт.

