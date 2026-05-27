Зубов: первые мошеннические колл-центры появились на Украине

Первые мошеннические колл-центры, где в том числе держали людей в рабстве, были созданы на Украине. Об этом рассказал статс-секретарь, замглавы МВД России Игорь Зубов, сообщает ТАСС .

По его словам, в колл-центры заманивают легальных мигрантов, а затем воруют и перевозят в третью страну. Там с людьми обращаются как с рабами: заставляют работать день и ночь, избивают и истязают за непослушание, а зачастую даже убивают.

«А началось это все первоначально на Украине, где были созданы первые колл-центры, которые атаковали нашу территорию, а потом это было тиражировано в другие страны», — сказал Зубов.

Также он заявил, что заработанные в колл-центрах миллиарды отправляются на Запад, где свободно перемещаются в финансовой-кредитной системе. Зубов добавил, что такие организации теперь распространились в Мьянме. По его словам, все это часть «транснациональной организованной преступности».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.