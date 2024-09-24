«Зосима»: в России появится православный мессенджер

Президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов заявил, что в скором времени в России появится православный мессенджер под названием «Зосима», сообщает РИА Новости .

«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект „Спаси и сохрани“. Но присоединиться могут все желающие», — сказал Агапов.

Благотворительный фонд поддержки возрождения Русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» был создан для применения новейших инновационных технологий в целях сохранения и возрождения памятников культуры и объектов Русской церковной архитектуры.

Ранее стало известно, что владельцы ряда устаревших смартфонов не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp* с 1 октября. Эксперты рекомендуют обновить устройства, чтобы продолжить пользоваться сервисом.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.