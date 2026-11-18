К 2030 году искусственный интеллект должен взять на себя половину рутинной работы российских судей. Нейросети отведут роль помощника, сообщает inkazan.ru .

В сентябре 2026 года Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство. Технологии планируют применять от подачи иска до контроля исполнения решения. Основную роль в принятии решений сохранит судья.

Алгоритмам поручат проверку документов, расчет пошлин, протоколирование заседаний, поиск норм права и судебной практики, анализ доказательств и помощь в подборе наказаний. После проверки процессов и выбора технологий системы испытают в отдельных судах или регионах. Надежные разработки распространят на всю страну.

К 2030 году ИИ должны регулярно использовать 95% судей. Сроки рассмотрения типовых дел планируют сократить на 20–30%, время поиска судебных актов — до трех секунд. Среди рисков Верховный суд указал утечки персональных данных, кибератаки и выдумывание алгоритмами несуществующих статей законов.

«Если судья подписывает судебный акт, он не может ссылаться на то, что решение за него подготовил искусственный интеллект. Судебный акт должен оставаться результатом самостоятельной оценки доказательств и применения закона», — отметила юрист компании «Просто в законе» Регина Халлиулина.

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