Уфа встретит Новый год без салюта и откроет 31 каток

В Уфе к Новому 2027 году готовят ледовые городки, елки и зимние спортивные площадки. Мэрия вновь отказалась от новогоднего салюта ради безопасности и поддержки участников специальной военной операции, сообщает mkset.ru .

На площади имени Ленина монтируют 30-метровую пиксельную елку. Рядом появятся две горки, «Пряничный городок», фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые украшения. Фонтан «Часы» превратят в каток, а в резиденции Уфимского Деда Мороза обустроят фотозоны и поставят живую семиметровую ель.

На площади имени Салавата Юлаева установят пиксельную елку, горки и декорации с подсветкой. Районные площадки откроют в парках, скверах и возле домов культуры. Всю зиму в городе будут работать 31 каток и 21 лыжная трасса.

Поезд Деда Мороза пробудет в Уфе 10 декабря с 12:00 до 18:00. Он привезет передвижную резиденцию и кукольный театр. Билеты уже раскупили. Возрастная маркировка — 6+, дети до 5 лет — со взрослым.

«Уфагорсвет» проверяет праздничную подсветку. Город украсит улицы, парки и скверы, а также несколько трамваев и троллейбусов. В праздники общественный транспорт перейдет на расписание выходного дня, парковки станут бесплатными.

В парке «Волна» 18 ноября установили ель высотой свыше 25 метров. Подрядчика для установки елки возле Дворца спорта пока не нашли: начальная цена контракта — 570 000 рублей.

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