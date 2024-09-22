сегодня в 21:05

WhatsApp* перестанет работать на ряде устройств с 1 октября

Владельцы ряда устаревших моделей телефонов не смогут пользоваться WhatsApp* с 1 октября, сообщает « Царьград ».

Руководство мессенджера заявило о необходимости повышения уровня безопасности и функциональности сервиса. В связи с этим было принято решение ограничить доступ к WhatsApp* ряду моделей смартфонов, которые устарели.

Так, зайти со своих устройств в мессенджер больше не смогут владельцы iPhone 7, 7s, 7 Plus, Samsung Galaxy S7, Trend Lite, Ace 2, A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Pro, Mi Note 2, Lenovo Moto Z, Sony Xperia XZ, Huawei Mate 9 Pro.

Отмечается, что данные смартфоны работают на старых версиях операционных систем, что противоречит стратегии компании по улучшению качества и безопасности сервиса.

Пользователи указанных устройств должны быть готовы к тому, что с 1 октября они не смогут отправлять сообщения в WhatsApp* и пользоваться другими функциями мессенджера.

Некоторые эксперты порекомендовали обновить свои устройства, чтобы продолжить пользоваться сервисом.

Ранее в СМИ появилась информация, что WhatsApp* могут замедлить на всей территории РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сведения.

* - Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.