сегодня в 11:50

Песков: никакого замедления WhatsApp* в России нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что сервис WhatsApp* якобы замедляют в России, сообщает ТАСС .

По словам, Пескова, замедлять сервис в стране «никто не собирается».

Он также предположил, что сбои в работе мессенджера связаны с с антитеррористической деятельностью.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что WhatsApp* замедляют в РФ из-за игнорирования компанией требований об ограничении распространения призывов к участию в экстремистских акциях внутри сервиса. Дальнейшим шагом, по его словам, может быть блокировка мессенджера.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.