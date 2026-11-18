Иртыш в Омской области осенью 2026 года обмелел ниже нормы

Уровень Иртыша в Омской области осенью 2026 года заметно отстал от нормы. На состояние реки влияют климатические условия и работа гидросооружений выше по течению, сообщает gorod55.ru .

Каскад гидроэлектростанций в Казахстане и пять плотин на Черном Иртыше в Китае изменили реку. По данным исследования 2024 года, средний многолетний максимальный годовой уровень воды после строительства гидроузлов снизился на 36% относительно естественного.

«Естественный водный режим реки искажен», — отметили ученые географического факультета МГУ.

Добыча песка и гравия, а также углубление дна тоже повлияли на русло. С 1966 года число островов на среднем течении Иртыша сократилось со 101 до 74.

Красногорский гидроузел строят с 2011 года. Он должен поднять воду на 1,5–2 метра, облегчить судоходство и водозабор. Критики опасаются затопления дач, свалок и золоотвала ТЭЦ-4. В 2024 году готовность составляла 20%, стоимость завершения превышает 8 млрд рублей.

Отдельная проблема — качество воды. В 2023 году природоохранный прокурор Артем Шельманов сообщил о несанкционированных сбросах предприятий и попадании неочищенных стоков в реку из-за нехватки ливневой канализации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.