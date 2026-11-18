Акушер-гинеколог Нино Какучая рассказала, что прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) можно сделать до 45 лет, в том числе после начала половой жизни и при наличии инфекции, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам руководителя клиники практической медицины Нино Какучая, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию до начала половой жизни — в возрасте от 9 до 12–13 лет. Прививка уже входит в региональные календари Москвы, Московской области и ряда других субъектов России. В национальный календарь ее планируют включить с 2027 года.

«Если человек уже является носителем ВПЧ и делает прививку, это не убьет вирус. Препарат просто защитит его от других штаммов, с которыми он не имел контакта. Надо понимать, что это не лечебная вакцина, а профилактическая. Она не лечит уже имеющиеся проблемы, а лишь профилактирует их возникновение», — пояснила Какучая.

Сейчас производитель вакцины против четырех типов ВПЧ — 6-го, 11-го, 16-го и 18-го — анонсировал препарат против девяти типов. По словам врача, он должен появиться через два года и дополнительно защищать от 31-го, 33-го, 45-го, 52-го и 58-го типов.

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