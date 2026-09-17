Зоопсихолог предупредила владельцев кошек об опасности сырой рыбы для питомцев

Зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что сырая рыба может заразить кошку паразитами. Для угощения она посоветовала выбирать вареные морские сорта, сообщает NEWS.ru .

Светлана Капустина заявила, что кошки могут заразиться паразитами при кормлении сырой рыбой. Кроме того, питомец рискует подавиться костью.

«В Японии очень многие котовладельцы кормят питомцев рыбой. При этом продолжительность жизни кошек в Стране восходящего солнца выше, чем в среднем по миру. Однако я не связывала бы это напрямую с рационом. Стоит учитывать, что там отлично развита ветеринария. При кормлении сырой рыбой есть риск заражения паразитами. Кроме того, кошка может подавиться косточкой. Лучше давать вареную рыбу, если уж хочется угостить питомца натуралкой и выбирать морские и океанические сорта — минтай или горбушу», — сказала зоопсихолог.

Капустина добавила, что рыба противопоказана кошкам с заболеваниями почек, мочекаменной болезнью или аллергией. Самым безопасным рационом для питомцев она назвала промышленный корм.

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